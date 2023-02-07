07 Февраля 2023
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Происшествия Центральный ФО В России
Фото: пресс-служба МЧС России

При взрыве газа в Тульской области погибли четыре человека, пятеро спасены

При взрыве газа в городе Ефремов в Тульской области погибли четыре человека, сообщили в МЧС. Еще пятерых удалось спасти из-под завалов, продолжаются поиски двух человек, которые, по предварительным данным, находятся под обломками рухнувшего пятиэтажного подъезда "хрущевки".

В МЧС уточнили, что дом был газифицирован.

На месте сейчас работают более 40 спасателей и 12 единиц техники.

Взрыв газа.(2023)|Фото: пресс-служба МЧС России

"К месту происшествия следуют дополнительные силы и средства. В готовности к выезду находится аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России", - добавили в пресс-службе министерства.

Между тем, по данным СМИ, трое из спасенных из-под завалов – дети. Так, трехлетний мальчик госпитализирован с сотрясением мозга, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. На кадрах, снятых очевидцами на месте происшествия, видно, что спасатели первым делом извлекли из-под обломков ребенка.

Взрыв газа в жилом доме.(2023)|Фото: t.me/rasstriga / соцсети

Теги: взрыв газа, подъезд, спасенные, дети, мчс



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Развитие сюжета:

Ранее 07.02.2023 18:43 Мск СКР возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Ефремове

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Ранее 07.02.2023 17:44 Мск Взрыв газа в пятиэтажке в Тульской области: пять человек погибли


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