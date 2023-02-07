При взрыве газа в Тульской области погибли четыре человека, пятеро спасены

При взрыве газа в городе Ефремов в Тульской области погибли четыре человека, сообщили в МЧС. Еще пятерых удалось спасти из-под завалов, продолжаются поиски двух человек, которые, по предварительным данным, находятся под обломками рухнувшего пятиэтажного подъезда "хрущевки".

В МЧС уточнили, что дом был газифицирован.

На месте сейчас работают более 40 спасателей и 12 единиц техники.

"К месту происшествия следуют дополнительные силы и средства. В готовности к выезду находится аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России", - добавили в пресс-службе министерства.

Между тем, по данным СМИ, трое из спасенных из-под завалов – дети. Так, трехлетний мальчик госпитализирован с сотрясением мозга, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. На кадрах, снятых очевидцами на месте происшествия, видно, что спасатели первым делом извлекли из-под обломков ребенка.