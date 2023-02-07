Взрыв газа в пятиэтажке в Тульской области: пять человек погибли

Взрыв газа произошел в городе Ефремов в Тульской области. При взрыве в пятиэтажной "хрущевке" погибли, по предварительным данным, пять человек, еще трое могут находиться под завалами, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным Telegram-канала Shot, за несколько минут до взрыва пожилая жительница дома с четвертого этажа позвонила внучке и попросила вызвать экстренные службы – в квартире сильно пахло газом.

Причина взрыва сейчас устанавливается.