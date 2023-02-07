07 Февраля 2023
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Происшествия Центральный ФО
Фото:МЧС ХМАО

Взрыв газа в пятиэтажке в Тульской области: пять человек погибли

Взрыв газа произошел в городе Ефремов в Тульской области. При взрыве в пятиэтажной "хрущевке" погибли, по предварительным данным, пять человек, еще трое могут находиться под завалами, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным Telegram-канала Shot, за несколько минут до взрыва пожилая жительница дома с четвертого этажа позвонила внучке и попросила вызвать экстренные службы – в квартире сильно пахло газом.

Причина взрыва сейчас устанавливается.

Взрыв газа в жилом доме.(2023)|Фото: t.me/rasstriga / соцсети

Теги: взрыв газа, тульская область, пятиэтажка



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Развитие сюжета:

Ранее 07.02.2023 18:13 Мск При взрыве газа в Тульской области погибли четыре человека, пятеро спасены


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