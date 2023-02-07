07 Февраля 2023
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Андрей Косилов подал в суд иск к птицефабрике "Равис"

Андрей Косилов подал в Арбитражный суд Челябинской области иск к АО "Равис-птицефабрика Сосновская" о признании недействительным решения общего собрания. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Иск в суд поступил 26 января. Суд оставил исковое заявление без движения. Косилову предложено до 3 марта устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения.

Напомним, птицефабрика "Равис" взыскивает с бывшего вице-губернатора Челябинской области, экс-генерального директора компании Андрея Косилова 73,1 млн рублей. Рассмотрение дела назначено на 13 февраля. Также компанией был подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество Андрея Косилова, находящееся у него или иных лиц, в пределах суммы 73,1 млн рублей. По мнению заявителя, непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта. Арбитражный суд региона заявление "Равис" удовлетворил и наложил арест на имущество Андрея Косилова, находящееся у него или иных лиц, кроме денежных средств, в пределах 73,1 млн рублей.

Добавим, что Андрей Косилов занимал пост гендиректора "Равис" до июля 2022 года. Он стал президентом агрохолдинга. Новым генеральным директором был назначен Андрей Ишмаметьев, который работает в компании с 1994 года.

Напомним, в январе 2022 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с бывшего вице-губернатора Челябинской области, руководителя холдинга "Равис" Андрея Косилова 3,1 млн рублей морального вреда в пользу семьи пострадавшей в ДТП девушки.

Авария произошла днем 28 июля 2019 года на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста". По версии следствия, Косилов проявил преступную неосторожность, пересек дорожную разметку 1.1, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и в месте, где обгон запрещен, начал обгон попутного транспортного средства, создав для движения водителя встречного автомобиля опасность, которая переросла в аварийную ситуацию, в результате которой произошло столкновение. В результате ДТП водителю и одному из пассажиров отечественного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью, второму пассажиру средней тяжести.

10 февраля 2021 года Аргаяшский районный суд признал Косилова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Также суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших в сумме 300 тыс. и 1 млн руб.

Теги: Равис, Андрей Косилов,



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