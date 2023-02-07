07 Февраля 2023
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Общество Крым
Фото: Накануне.RU

Ученые не исключают в Крыму землетрясения, сравнимого с турецким

Ученые не исключают, что землетрясение, сравнимое с турецким, может когда-нибудь произойти и в Крыму. Полуостров принадлежит к тому же сей сейсмической системе (поясу), что и Турция, передает РИА Новости со ссылкой на главного научного сотрудника Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александра Горшкова.

"Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция. Повторение подобного события в Крыму принципиально возможно", - заявил Горшков.

Ранее президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони заявил, что землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу.

"Аравийская плита сдвинулась примерно на три метра в направлении северо-восток-юго-запад по отношению к Анатолийской плите, - сказал эксперт газете Corriere della Sera. - Мы говорим о структуре в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой, и Анатолийской плитой".

Теги: крым, землетрясение, прогноз, сейсмолог



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