МИД РФ призвал воздержаться от поездок в центральную и южные части Турции

МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в центральную и южные части Турции "в связи с повышенной сейсмической активностью".

В частности, рекомендуется отложить поездки в провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп, говорится в Telegram-канале консульского департамента МИД.

Для организованных туристов в случае необходимости оказания экстренной помощи открыта горячая линия ассоциации "Турпомощь". Туристы, путешествующие самостоятельно, могут обращаться в департамент ситуационно-кризисный центр МИД России.

Ранее сообщалось, что в результате разрушительной серии подземных толчков в Турции погибли 3549 человек, более 22 тысяч человек получили ранения. Прзидент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил чрезвычайное положение на три месяца в десяти провинциях, затронутых землетрясением.