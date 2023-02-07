07 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: посольство США в Москве

СМИ: МИД РФ направил посольству США предупреждение на счет вмешательства во внутренние дела России

МИД России передал посольству США в Москве ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела РФ. В частности, во внешнеполитическом ведомстве считают, что посольство США позволяет себе неподобающие высказывания о руководстве России и распространяет фейки о российской армии, пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в МИД.

В ноте содержится предостережение от попыток вести подрывную работу в России и угроза выслать причастных без оглядки на должности.

"РФ не намерена мириться с антироссийской пропагандой посольства США, будет использовать для нейтрализации все доступные средства", - говорится в ноте.

Если нота действительно была направлена, то это первый дипломатический скандал на счету Линн Трейси как посла США в России. В должность она официально вступила неделю назад – замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков вручил Трейси верительную грамоту посла.

Теги: посольство сша, мид россии, нота



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