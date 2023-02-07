«Записал себе в актив»: В Сети возмутились заявлением министра обороны без упоминания ЧВК «Вагнер»

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку освободили Вооруженные силы РФ. Военно-патриотические Telegram-каналы возмутились подобной формулировкой, так как все эти населенные пункты, кроме одного, брали бойцы ЧВК «Вагнер».

«В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка», — заявил Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании.

Как и руководитель департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ генерал-лейтенант Конашенков, министр обороны решил не уточнять, кто конкретно освободил большую часть перечисленных городов и сел, вызвав возмущение в военно-патриотическом сегменте Telegram.

«Мы же хотим напомнить, что все освобожденные н.п., кроме села Лобковое на Запорожском направлении, были заняты в тяжелых боях подразделениями ЧВК "Вагнер". Считаем, что данная структура своими действиями заслужила того, чтобы их упоминали прямо, а не тактично именовали "добровольцами штурмовых отрядов"», — пишет Telegram-канал «Осведомительное Агентство».

Странным заявление министра обороны счел и Telegram-канал «Daily War».

«Рассказать про успехи вагнеров, записав их себе в актив, но забыть про успехи своих бойцов на Запорожье и под Кременной. Мда…», — говорится в посте.

Соледар был полностью освобожден бойцами ЧВК «Вагнер» 13 января, что подтверждается многочисленными репортажами с места событий. Однако в соответствующем заявлении МО РФ «вагнеровцы» были заменены на «подразделения ВДВ». Только после волны общественного недовольства пресс-служба министерства обороны выпустила дополнительное разъяснение, в котором отметила «мужественные и самоотверженные действия» штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер».

Пригород Бахмута Подгородное было освобождено бойцами ЧВК «Вагнер» 7 января. 19 января под контроль ЧВК «Вагнер» перешел населенный пункт Клещеевка, о чем заявил руководитель организации Евгений Пригожин. 21 января военный корреспондент Александр Симонов сообщил об освобождении «вагнеровцами» Краснополья. О взятии Благодатного бойцы ЧВК «Вагнер» заявили 29 января, а 2 января пресс-служба Пригожина опубликовала видео, подтверждающее контроль ЧВК «Вагнер» над населенным пунктом Николаевка.

Об освобождении села Лобковое в Министерстве обороны сообщили 20 января. Данный населенный пункт находится на Запорожском направлении, которое не является зоной ответственности ЧВК «Вагнер», и его действительно брали подразделения Вооруженных сил Российской Федерации.