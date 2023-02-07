07 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

В поездах СвЖД появилась услуга горячего питания вместо вагонов-ресторанов

В поездах, курсирующих по Свердловской железной дороге, появилась услуга горячего питания взамен отсутствующих вагонов-ресторанов. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Заказать полноценный завтрак, обед или ужин можно у проводника в поездах №50/49 Екатеринбург – Сургут и №59/60 Сургут – Москва. Еду готовят профессиональные повара на фабриках-кухнях. В поездах они хранятся в специальных холодильных установках, откуда их и достают проводники, после чего разогревают и подают пассажиру.

Проводник в поезде с горячим питанием на СвЖД(2023)|Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Меню самое разнообразное, а потому может понравится как взрослым, так и детям. В числе блюд сырники, блинчики с различными топпингами, супы, мясные и рыбные блюда, а также десерты.

Теги: СвЖД, вагон-ресторан, горячее питание



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