В поездах СвЖД появилась услуга горячего питания вместо вагонов-ресторанов

В поездах, курсирующих по Свердловской железной дороге, появилась услуга горячего питания взамен отсутствующих вагонов-ресторанов. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Заказать полноценный завтрак, обед или ужин можно у проводника в поездах №50/49 Екатеринбург – Сургут и №59/60 Сургут – Москва. Еду готовят профессиональные повара на фабриках-кухнях. В поездах они хранятся в специальных холодильных установках, откуда их и достают проводники, после чего разогревают и подают пассажиру.

Меню самое разнообразное, а потому может понравится как взрослым, так и детям. В числе блюд сырники, блинчики с различными топпингами, супы, мясные и рыбные блюда, а также десерты.