Двух тюменцев будут судить за осквернение арки Сквера Победы

Двух тюменцев 2002 и 2004 года рождения будут судить за осквернение арки Сквера Победы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Молодых людей обвиняют по п. "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение группой лиц мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

По версии следствия, 23 января этого года, пьяные обвиняемые сорвали часть буквы с названия сквера. Произошедшим заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Подозреваемых быстро нашли. Свою вину они признали, раскаялись и возместили ущерб в сумме 60 тыс. руб. В кратчайшие сроки поврежденная арка была восстановлена.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.