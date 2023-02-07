07 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Суд окончательно лишил "Новую газету" лицензии СМИ

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на лишение лицензии СМИ "Новой газеты". Басманный суд столицы вынес решение в сентябре прошлого года, но редакция пыталась бороться за работу издания.

Печатная версия "Новой газеты" перестала выходить в марте 2022 года, тогда редакция получила второе предупреждение Роскомнадзора, а это уже грозит отзывом лицензии (РКН нашел упоминание НКО-иноагента без соответствующей пометки).

Позже Верховный суд РФ закрыл сайт издания, затем Роскомнадзор заблокировал доступ к этому сайту.

В январе 2023 года Таганский суд Москвы оштрафовал издательский дом "Новая газета" на 500 тыс. руб. по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил в целях защиты российских интересов, напоминает Forbes.

"Новая газета" выходила почти 30 лет, ее главный редактор Дмитрий Муратов в 2021 году получил Нобелевскую премию мира.

Теги: новая газета, суд, лицензия, сми



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