Иностранный турпоток в Россию в 2022 году сократился на треть

07 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Иностранный турпоток в Россию в 2022 году сократился на треть

По свежим данным пограничной службы ФСБ РФ, в 2022 г. с туристическими целями Россию посетили 200,1 тыс. иностранцев. В 2021 г., в разгар ковидных ограничений, иностранный въездной турпоток составил 288,3 тыс. поездок. Сокращение составило 88,2 тыс. туристов (около 30%). Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России.

По итогам 2022 г., на первом месте по количеству визитов, целью которых был указан туризм, оказалась Германия. Участники сами рынка въездного туризма отмечают, что указание "туризма" как цели визита совсем не всегда означает то, что это был классический экскурсионный турист. Скорее всего, в случае Германии речь идет о бизнес визитах и визитах с личными целями (например, посещение родственников эмигрантами), говорят эксперты.

На втором месте – Турция. За прошлый год граждане этой страны совершили 22,6 тыс. визитов с целью туризма в Россию. Третье место – у Ирана (14,6 тыс. визитов с целью туризма). Четвертое место занимает Казахстан (13,3 тыс.). Замыкает ТОП-5 Куба с результатом 11,3 тыс. визитов.

Теги: Россия, туристы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети