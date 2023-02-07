Иностранный турпоток в Россию в 2022 году сократился на треть

По свежим данным пограничной службы ФСБ РФ, в 2022 г. с туристическими целями Россию посетили 200,1 тыс. иностранцев. В 2021 г., в разгар ковидных ограничений, иностранный въездной турпоток составил 288,3 тыс. поездок. Сокращение составило 88,2 тыс. туристов (около 30%). Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России.

По итогам 2022 г., на первом месте по количеству визитов, целью которых был указан туризм, оказалась Германия. Участники сами рынка въездного туризма отмечают, что указание "туризма" как цели визита совсем не всегда означает то, что это был классический экскурсионный турист. Скорее всего, в случае Германии речь идет о бизнес визитах и визитах с личными целями (например, посещение родственников эмигрантами), говорят эксперты.

На втором месте – Турция. За прошлый год граждане этой страны совершили 22,6 тыс. визитов с целью туризма в Россию. Третье место – у Ирана (14,6 тыс. визитов с целью туризма). Четвертое место занимает Казахстан (13,3 тыс.). Замыкает ТОП-5 Куба с результатом 11,3 тыс. визитов.