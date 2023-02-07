07 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: АО Специализированный застройщик &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Челябинской области три муниципалитета получат дополнительные средства на благоустройство

Челябинская область получит дополнительно 255 млн рублей на благоустройство территорий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя.

Проекты трех муниципалитетов стали победителями в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Так, Карабаш получит средства на реализацию проекта "Серебры – зеркало души. Развитие природной городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша", Южноуральск – на проект "Южный заряд. Благоустройство центральной городской площади и прилегающей к ней части улицы Мира с "Домом Кино", а Троицк – на благоустройство набережной в 5 микрорайоне. Работы начнутся в 2023 году.

Теги: благоустройство, конкурс,



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