07 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал &quot;Глава Екатеринбурга Алексей Орлов&quot; / t.me/glavaekbofficial

Тренер, спасший детей из кипятка в Екатеринбурге, пошел на поправку

Футбольный тренер Кирилл Боровиков, который недавно спас двоих детей в Екатеринбурге, идет на поправку. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов, который навестил его в больнице.

Напомним, Боровиков тренирует детскую команду "Буревестник". 18 января в одном из районов уральской столицы произошла коммунальная авария, после чего улицу залило кипятком. По словам наставника, посреди дороги на колодце стояли двое детей, которые оказались в ловушке.

Мужчина зашел в кипяток, чтобы их вытащить, и в результате получил ожоги второй степени на одной ноге и третьей степени – на другой. Кирилла доставили в больницу. Тренеру сделали операцию, сейчас он находится в ожоговом отделении.

Как рассказал сегодня глава Екатеринбурга в своем Telegram-канале, он навестил Боровикова в больнице.

Алексей Орлов, Кирилл Боровиков(2023)|Фото: telegram-канал "Глава Екатеринбурга Алексей Орлов" / t.me/glavaekbofficial

"По словам врачей, Кирилл быстро идет на поправку. Настроен бодро, его подопечные часто звонят и пишут своему тренеру. Я вручил Кириллу благодарственное письмо, сертификат на покупку футбольных мячей для спортивной школы "Буревестник", в которой он работает. Также поручил управлению по физкультуре и спорту выделить материальную помощь", - рассказал Алексей Орлов.

Мэр отметил, что случившееся стало предметом серьезного разбирательства со стороны профильных служб. Каковы итоги проверки и какое наказание ждет виновных, он не уточнил.

Как сообщало Накануне.RU, ранее тренера-героя навестили легенды российского футбола Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов.

Теги: тренер, Орлов, Екатеринбург



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