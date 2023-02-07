11-летняя девочка ранила одноклассницу ножом в туалете лицея в Химках

В подмосковных Химках 11-летняя ученица напала с ножом на сверстницу в школьном туалете.

Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в лицее №10 в Химках, пишет Mash. По данным телеграм-канала, нож пятиклассница принесла в школу из дома. Из-за чего у девочек возник конфликт, пока неизвестно. Пострадавшая в реанимации со множественными колото-резаными ранениями головы, груди и рук.

По факту конфликта и поножовщины возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и о халатности должностных лиц.