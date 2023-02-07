В Прикамье два человека погибли во время пожара

В Кудымкарском муниципальном округе два человека погибли во время пожара.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР по Пермскому краю, по факту гибели во время пожара 48-летней хозяйки дома в деревне Порьскокова и ее 33-летнего знакомого, проводится доследственная проверка.

Пожар произошел 7 февраля, ночью. Тела были обнаружены во время тушения.

"В настоящее время следователем с участием эксперта-криминалиста проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.