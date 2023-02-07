Экс-губернатор Севастополя добился исключения из санкционного списка ЕС

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников добился исключения из санкционного списка Евросоюза. Соответствующий документ был опубликован в официальном журнале ЕС, а решение ранее принял суд ЕС, в который Овсянников обратился с апелляционной жалобой.

Овсянников подал иск в европейский суд еще в 2020 году. Он указывал, что терпит экономический ущерб из-за наложенных санкций, которые не позволяют ему осуществлять любую экономическую или предпринимательскую деятельность в Евросоюзе. А конкретно – санкции мешали его бизнесу на Кипре. Как передает "Коммерсант", Овсянникову также возместят судебные издержки.

Овсянникова включили в санкционный список в 2017 году, когда он был губернатором Севастополя. В 2019-м он ушел в отставку по собственному желанию и стал замминистра промышленности и торговли России.

В апреле 2020 года после скандала в аэропорту Ижевска его исключили из "Единой России", а позднее уволили с поста замминистра.