07 Февраля 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Экс-губернатор Севастополя добился исключения из санкционного списка ЕС

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников добился исключения из санкционного списка Евросоюза. Соответствующий документ был опубликован в официальном журнале ЕС, а решение ранее принял суд ЕС, в который Овсянников обратился с апелляционной жалобой.

Овсянников подал иск в европейский суд еще в 2020 году. Он указывал, что терпит экономический ущерб из-за наложенных санкций, которые не позволяют ему осуществлять любую экономическую или предпринимательскую деятельность в Евросоюзе. А конкретно – санкции мешали его бизнесу на Кипре. Как передает "Коммерсант", Овсянникову также возместят судебные издержки.

Овсянникова включили в санкционный список в 2017 году, когда он был губернатором Севастополя. В 2019-м он ушел в отставку по собственному желанию и стал замминистра промышленности и торговли России.

В апреле 2020 года после скандала в аэропорту Ижевска его исключили из "Единой России", а позднее уволили с поста замминистра.

Теги: санкционный список, дмитрий овсянников, евросоюз



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