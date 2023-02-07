Китайский аэростат в США мог фиксировать диалоги или электронные сигналы

Китайский аэростат в США мог работать как источник "подсказок и сигналов" для спутников, предположил в беседе с Financial Times (FT) неназванный бывший разведчик.

Многих специалистов удивило, что Китай использовал для разведки именно аэростат, потому что у страны есть спутники, которые могут делать изображения высокого разрешения, отмечает издание.

Источник в разведке допустил, что шар мог фиксировать некие диалоги или электронные сигналы, которые могли бы заинтересовать Пекин, а затем отправлять координаты спутникам. Еще один собеседник FT сказал, что предоставление изображений, вероятно, не было основной функцией аэростата.

"Китай может использовать разные виды датчиков в зависимости от миссии", - объяснил он.

Другие собеседники газеты предположили, что шар провоцировал работу радиолокационной защиты, чтобы получить информацию о взаимодействии американских систем вооружения.

Китайский аэростат в конце января заметили над Аляской, а в начале февраля над американским штатом Монтана, где находятся база ВВС США Мальмстром и шахты ядерных ракет. Вашингтон назвал шар китайским аэростатом наблюдения, Пекин – гражданским объектом, который используется в метеорологических целях. 4 февраля шар удалось сбить.