Получивший ранение во время СВО военный из Тюменской области сбежал из госпиталя

В Архангельской области раненый в ногу во время спецоперации военный Дмитрий Н. из Тюменской области сбежал из госпиталя. Его задержали спустя двое суток, сообщает telegram-канал "Осторожно, новости".

По данным канала, 38-летний пограничник был госпитализирован в закрытый город Мирный. Он должен был находиться в больнице до полного выздоровления, однако 4 февраля покинул госпиталь и перестал выходить на связь.

После этого командование Дмитрия обратилось в местную полицию, в тот же день военного задержали. Все это время он оставался в Мирном. При себе у него находился телефон и бритвенный станок. Военного передали командованию, в его отношении идет проверка.