07 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;INSTASAMKA&quot;

В Челябинске жители просят отменить концерт Инстасамки

Жители Челябинска просят отменить концерт Инстасамки (Дарьи Зотеевой), который должен состояться 26 марта в "Галактике развлечений", передает корреспондент Накануне.RU.

К губернатору Алексею Текслеру в соцсетях обратилась педагог, которая просит отменить концерт, который может оказать воздействие на "неокрепшую психику " детей.

"Я очень обеспокоена тем, что в Челябинске допустили планирование концерта, так называемой Инстасамки! Если учесть образ этой "звезды", творчество, если это можно так назвать, ее высказывания о нашей стране, ее побег за границу. Многие города отменили ее концерты, а что же наш город? Как смеет город героев, разрешить это?", - написала она в группе "А.Л.Текслер, ПОМОГИ!".

Напомним, что директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина (дочь сенатора Елены Мизулиной) высказалась против песен блогера. Тюменский родительский комитет также требует отменить концерт Инстасамки, который должен состояться в марте этого года.

Теги: Инстасамка, концерт,



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