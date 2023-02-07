"Аэрофлот" снова отказался назвать самолет именем уральского писателя Крапивина

"Аэрофлот" повторно отказал депутату Госдумы от Свердловской области Андрею Альшевских назвать самолет компании именем известного уральского писателя Владислава Крапивина. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Напомним, что Альшевских уже подавал соответствующее обращение в 2021 году, однако тогда авиаперевозчик заверил, что безымянных самолетов у них нет. Тогда депутат спустя время направил повторный запрос, однако ситуация не изменилась: самолетов по-прежнему нет, а поставка новых была остановлена в связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией.

"Поступление в парк нашей авиакомпании с самолетов отечественного производства на данный момент не началось. В результате сформировался значительный профицит имен, утвержденных правлением ПАО "Аэрофлот" для новых ВС. После начала поставок отечественных самолетов, ПАО "Аэрофлот" готов рассмотреть вопрос о присвоении имени Владислава Петровича Крапивина, при условии получения обращения соответствующего положениям Порядка. Надеюсь на понимание", - сказано в официальном ответе.

"Порядком" в документе называются правила, диктующие, кто и каким образом может предлагать имена и называть воздушные судна. Среди тех, от которых правление ПАО "Аэрофлот" принимает запросы на присвоение имени самолету: руководитель администрации президента РФ, его заместитель или полномочный представитель президента РФ и члены правительства РФ.

"С уважением отношусь к доброй традиции "Аэрофлота". Он присваивает своим самолетам имена выдающихся сограждан. В поддержку заручился, как полагается, письмами представителей федерального правительства. И в апреле 2021 года мне пришел ответ, что, к сожалению, авиакомпания не может принять ходатайство, так как свободных безымянных бортов нет. После того как нацперевозчик подписал соглашение с "Объединенной авиастроительной корпорацией" на поставки существенной партии отечественных машин, я продублировал свое письмо. Отказываться от инициативы не намерен", - заявил депутат.

Напомним, в 2023 году Свердловская область отпразднует 85-ый день рождения советского детского писателя, журналиста и сценариста Владислава Крапивина. В регионе также ежегодно вручается Международная литературная премия имени В.П.Крапивина, что является крупнейшим культурным событием Среднего Урала и России.

Лауреат премии Ленинского комсомола, премии "Аэлита" журнала "Уральский следопыт" и Союза писателей РСФСР скончался 1 октября 2020 года.