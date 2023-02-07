Кадыров считает, что СВО завершится до конца года

Специальная военная операция на Украине (СВО) завершится до конца года, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру региона по внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

"До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени", — заявил глава Чечни.

По словам Кадырова, европейские государства будут, как и прежде, взаимодействовать с Россией во всех сферах. Видео интервью опубликовано в Telegram-канале Дудаева.

Ранее спикер Совфеда Федерации Валентина Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания спецоперации на Украине некорректно, она изначально не подгонялась ни под какие даты.