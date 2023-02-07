В результате землетрясения погибли 3549 человек, это число продолжит расти - Эрдоган

В результате разрушительной серии подземных толчков в Турции погибли 3549 человек, и это число продолжит расти, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, более 22 тысяч человек получили ранения. Всего в провинциях, которые затронули землетрясения, проживает порядка 13 млн человек.

Эрдоган заявил, что Турция, где произошло разрушительное землетрясение, столкнулась с одной из крупнейших катастроф не только в регионе, но и в мире.

"Свыше 53 тыс. человек участвуют в поисково-спасательных операциях в зоне землетрясения в Турции", - рассказал глава государства.

Он добавил, что отели в районе Анталии будут открыты для пострадавших от землетрясений.

Глава государства объявил чрезвычайное положение на три месяца в десяти провинциях, затронутых землетрясением