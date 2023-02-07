07 Февраля 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Урал" выкупил арендованного у "Спартака" полузащитника

Полузащитник Фаниль Сунгатулин официально стал игроком ФК "Урал". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее футболист был арендован у московского "Спартака". Игрок перебрался в Екатеринбург из стана "красно-белых", где он был капитаном молодежки, на правах аренды прошлым летом. В уральском клубе отметили, что 21-летний хавбек отлично проявил себя. Поэтому его было решено выкупить у москвичей и предложить ему долгосрочный контракт.

Стоит отметить, что Сунгатулин родился и начал заниматься футболом в соседней Тюменской области. За время аренды в "Урале" опорный полузащитник провел 16 матчей.

Напомним, ранее "Урал" объявил, что некоторые болельщики смогут бесплатно попасть на первую официальную игру этого года, которая пройдет в Екатеринбурге. 27 февраля команда Виктора Гончаренко проведет ответный матч 1/4 финала Кубка России. Соперником будет "Ростов" Валерия Карпина.

Теги: Урал, Спартак, полузащитник



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