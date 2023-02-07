Московская система видеонаблюдений помогла задержать почти 8 тысяч уголовников - Собянин

Благодаря системе видеонаблюдения на улицах Москвы и в метро удалось задержать 7713 человек, находящихся в федеральном розыске. "Это чистой воды уголовники, которых раньше не могли найти. Эта система в течение нескольких секунд распознает, дает сигнал для работы полиции", - похвастался мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России.

"Вы знаете, много было всяких скептических замечаний по поводу видеонаблюдения в городе, всяких инсинуаций, что это плохо, что за кем-то будут следить. Система видеонаблюдения в первую очередь, конечно, работает на безопасность города", - сказал мэр.

По его словам, в Москве "в разы" уменьшилось число квартирных краж, "потому что преступники понимают, что, зайдя в подъезд, даже если в маске зашел, система его распознает". "Даже если они полностью закрыты, все равно по системе видеокамер его отследят и раскроют преступление. Тут важная система", - считает Собянин.