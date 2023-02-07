Землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу, - ученый

07 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество За рубежом
Фото: Omer Yildiz/Anadolu Agency/Getty Images

Землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу, - ученый

Землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу, заявил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони.

"Аравийская плита сдвинулась примерно на 3 метра в направлении северо-восток-юго-запад по отношению к Анатолийской плите, - сказал эксперт газете Corriere della Sera. - Мы говорим о структуре в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой, и Анатолийской плитой".

По словам ученого, "это как если бы Турция сдвинулась на юго-запад", пишет РИА Новости.

Дольони добавил, что общая величина разлома составила как минимум 150 километров, "все произошло за несколько десятков секунд".

Ранее директор Института земной коры Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб сообщил, что афтершоки после турецкого землетрясения могут продолжаться несколько лет. В регионе, где произошло землетрясение, сталкиваются Анатолийская и Аравийская плиты, последняя давит на первую. "Есть разлом, где накопилось много деформаций, которые сейчас разгружаются таким путем", - сказал ученый.

Теги: землетрясение, турция, геологический сдвиг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети