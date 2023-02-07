Землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу, - ученый

Землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу, заявил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони.

"Аравийская плита сдвинулась примерно на 3 метра в направлении северо-восток-юго-запад по отношению к Анатолийской плите, - сказал эксперт газете Corriere della Sera. - Мы говорим о структуре в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой, и Анатолийской плитой".

По словам ученого, "это как если бы Турция сдвинулась на юго-запад", пишет РИА Новости.

Дольони добавил, что общая величина разлома составила как минимум 150 километров, "все произошло за несколько десятков секунд".

Ранее директор Института земной коры Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб сообщил, что афтершоки после турецкого землетрясения могут продолжаться несколько лет. В регионе, где произошло землетрясение, сталкиваются Анатолийская и Аравийская плиты, последняя давит на первую. "Есть разлом, где накопилось много деформаций, которые сейчас разгружаются таким путем", - сказал ученый.