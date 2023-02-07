В Москве в ближайшие дни с участием Путина откроют Большую кольцевую линию

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня пригласил президента России на открытие Большой кольцевой линии метро, которое состоится на днях.

"Вы год тому назад, чуть больше, открывали Большую кольцевую линию метро, две трети которой было построено. Сейчас мы ее полностью закончили и в ближайшие дни, если Вы сочтете возможным, с Вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу", - сказал градоначальник на встрече с Владимиром Путиным.

Собянин рассказал президенту и про другие инфраструктурные проекты, например, про Московские центральные диаметры, Московский скоростной диаметр и др. "Мощное развитие Москвы, мощное", - оценил работу властей столицы Путин.