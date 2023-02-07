В Челябинске отлетевший бампер после ДТП ранил пешехода

В Челябинске после столкновения двух автомобилей часть бампера отлетела в пешехода.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла сегодня днем напротив дома 5в по улице Курчатова. По предварительным данным, водитель Ауди Q5 совершил столкновение с Шевроле Лачетти.

После столкновения Шевроле отлетел в фонарный столб и врезался в ограждение. Фрагмент бампера автомобиля причинил телесные повреждения женщине, которая шла по пешеходной дорожке.

Медицинская помощь потребовалась пешеходу и водителю Шевроле.