Жительница Екатеринбурга насмерть забила своего 3-месячного сына

Жительница Екатеринбурга отправится в колонию за избиение до смерти своего 3-месячного сына. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Трагедия произошла во второй половине марта прошлого года. Женщина находилась дома со своим сыном, однако ребенок не переставая плакал. Успокоить младенца молодая мать решила грубой силой, нанеся мальчику 9 ударов по голове. Малолетний получил черепно-мозговую травму, от чего тот скончался на месте преступления.

Екатеринбурженку осудили ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Чкаловский районный суд города назначил подсудимой наказание в виде 6 лет исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.