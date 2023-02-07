Пермское УФАС оштрафовало "Сбербанк" за нарушение Закона о рекламе

Пермское УФАС оштрафовало "Сбербанк" за нарушение Закона о рекламе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Антимонопольной службы.

Претензии к банку у сотрудников ведомства возникли из-за рекламы, опубликованной на щите, на обочине проезжей части автодороги Дружба. В рекламе было сказано: "Сбер Прайм+ Самая выгодная подписка".

По закону использование в рекламе сравнительной характеристики со словами "самый", "лучший", "первый", возможно в том случае, если указан конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. В рекламе "Сбербанка" таких критериев не было

Кроме того, специалисты УФАС установили, что часть информации, а именно условия подписки, отображена мелким, нечитаемым шрифтом, в отличие от текста, призванного привлечь внимание потребителя.

Рекламу признали ненадлежащей, "Сбербанк" был оштрафован на 400 тыс. руб.

