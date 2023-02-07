В Екатеринбурге судят банду, совершившую 10 налетов на магазины электротехники

ГУ МВД по Свердловской области в суд Кировского района Екатеринбурга направлено резонансное уголовное дело организованной преступной группы. На счету злоумышленников 10 налетов на магазины бытовой электротехники с ущербом на сумму больше 5 миллионов рублей.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, подозреваемые сколотили криминальную бригаду и начали свою противоправную деятельность в 2021 году. Заранее спланировав преступления, шайка совершала ночные кражи из специализированных магазинов.

"Жертвами охотников за чужим товаром, орудовавших в балаклавах, стали торговые точки Ирбита, Первоуральска, Среднеуральска, Туринска, Сухого Лога и Екатеринбурга. Больше всего злоумышленников привлекали современные смартфоны, планшеты, ноутбуки и моноблоки известных брендов.

Сыщики управления уголовного розыска ГУ МВД области отработали десятки версий, прежде чем вышли на след грабителей. В ходе реализации оперативной информации удалось задержать шестерых подозреваемых 2000, 2001 и 2002 годов рождения, и еще двух граждан 2003 и 2004 годов рождения, уроженцев одной из бывших союзных республик. Преступления, как правило, совершались с использованием автомобиля ВАЗ-21093. Сейчас на него наложен арест", - отметил полковник Горелых.

Всем фигурантам дела вменяется статья 158 УК РФ – "Кража". Для пятерых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще трое помещены в СИЗО №1 Екатеринбурга. Если суд установит их причастность к криминальным деяниям, каждому грозит до 10 лет лишения свободы.