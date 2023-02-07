Шойгу: Украина за январь потеряла более 6,5 тысячи солдат

Украина за январь 2023 года потеряла в боях более 6, 5 тысяч военнослужащих, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

По словам главы Минобороны, несмотря на "беспрецедентную военную помощь" со стороны западных стран, киевский режим несет значительные потери.

"Только за первый месяц текущего года они составили более 6,5 тысяч военнослужащих, 26 самолетов, семь вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня", - сказал Шойгу.

Министр отметил, что ВС РФ "перемалывают" все вооружение, которое западные страны поставляют официальному Киеву.

Также Шойгу констатировал освобождение бойцами Вооруженных сил РФ населенных пунктов Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка.