07 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: kremlin.ru

Глава ВТБ Костин обвинил в убытках банка клиентов, в панике снявших валюту после 24 февраля

Глава ВТБ Андрей Костин обвинил в убытках банка россиян, который в панике начали снимать валюту со счетов в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года. По словам Костина, было снято $26 миллиарда.

"Главное, на чем мы получили убытки,— это то, что в период с 24 февраля по 10 марта, до тех пор пока не были приняты решения об ограничении свободной выдачи населению средств в валюте, у нас со счетов было снято $26 млрд. И поскольку у нас таких средств не имелось, мы вынуждены были пойти на рынок и покупать их, а если вы посмотрите средневзвешенную цену за этот период или курс, он был свыше 101 рубля за доллар", - пожаловался Костин в эфире телеканала "Россия 24".

Разницу между тогдашним курсом и текущим Костин оценил в 30 руб. и назвал основной причиной убытков. "Но мы считаем это оправданным, потому что таким образом была обеспечена стабильность банковского сектора, удалось избежать паники, и в общем это было, мне кажется, важным элементом в тот период — восстановить ситуацию, заморозить ее", - сказал Костин.

Теги: андрей костин, втб, убытки, валюта



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