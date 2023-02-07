В Каменске-Уральском пьяный подросток стал виновником жесткого ДТП

В Каменске-Уральском произошло жесткое ДТП с участием 17-летнего подростка. Парень, будучи пьяным, сел за руль и превратил машину буквально в груду металлолома. В результате его пассажирка в тяжелом состоянии сейчас находится в реанимации. Подробности аварии Накануне.RU рассказали в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП произошло сегодня в 9.15 на улице Алюминиевая в районе дома №44. По предварительным данным, подросток, управляя автомобилем ВАЗ-21150, не следил за дорогой и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ГАЗелью" под управлением мужчины 1969 г.р. Ни парень, ни его 19-летня пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате девушку госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас она в реанимации. Малолетний водитель тоже был госпитализирован, но уже в травматологическое отделение с переломом костей таза и правой голени. Позднее у него обнаружили признаки опьянения - была взята кровь для проведения экспертизы.

"Известно, что подросток, управлявший ВАЗ-21150, ранее неоднократно управлял транспортными средствами и задерживался сотрудниками Госавтоинспекции. В отношении подростка составлялись административные материалы за нарушение ПДД. В мае 2022 года совершил ДТП, в результате которого травмировались 2 несовершеннолетних. Молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В апреле 2022 года вернулся из мест лишения свободы , где отбывал наказание за совершенные ранее преступления", - рассказали в ГИБДД.

При оформлении материалов также выяснилось, что автомобиль принадлежал не водителю, а его знакомому. Сотрудники по делам несовершеннолетних проведут дополнительные мероприятия с законными представителями виновника ДТП.

В связи с произошедшим, сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям контролировать досуг своих детей и их местонахождение в ночное время. Кроме того, стоит исключить доступ воспитанников, проявляющих интерес к технике, к ключам от транспортных средств. Помимо трагических последствий, результатом вождения автомобиля несовершеннолетним лицом может обернуться крупным штрафом от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.