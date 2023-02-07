Turkish Airlines перевезли в зону бедствия в Турции почти 12 тысяч волонтеров

Turkish Airlines выполнили 80 рейсов, доставив в зону землетрясения почти 12 тыс. волонтеров, вызвавшихся помогать бороться с последствиями стихии.

"По приглашению AFAD (Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции) в общей сложности 11 780 наших граждан-добровольцев были доставлены в Адану, Газиантеп, Адыяман и Урфу 80 рейсами сегодня утром", - говорится в сообщении компании. Рейсы продолжают прибывать из Стамбула, Измира и Анкары.

По последним данным, в результате серии мощных подземных толчков магнитудой почти в 8 баллов в Турции погибли более 3,4 тыс. человек, пострадали более 20 тыс., разрушено почти 6 тыс. зданий. Разбор завалов продолжается. На месте работают и профессиональные спасатели, в том числе прибывшие из других стран. Россия направила в зону бедствия сводный отряд из более чем 100 спасателей.