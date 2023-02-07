В Челябинской области усилят охрану военкоматов и призывных пунктов

На заседании оперативного штаба по обеспечению базового уровня готовности под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера обсудили организацию охраны военкоматов и призывных пунктов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам Алексея Текслера, в регионе сохраняется стабильная ситуация, при этом важно усилить меры безопасности.

"Надо сказать, что в настоящий период ситуация остается стабильной, но вопросы безопасности социальных объектов, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры являются первоочередными", - подчеркнул он.