07 Февраля 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: ОНФ Челябинская область

СК выяснит, почему уральским сиротам дали квартиры с грибком на стенах

Следственный комитет проверяет информацию о некачественном жилье, выданном детям-сиротам в уральском городе Серов.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по имеющимся сведениям, квартиры в жилом доме по улице Циолковского в Серове были распределены между гражданами, имеющими статус детей-сирот. Однако после заселения они обнаружили в своих квартирах существенные недостатки – плесневый грибок на стенах, неисправные трубы и другие недочеты.

Следователи СКР намерены разобраться в ситуации и дать ей объективную правовую оценку.

"По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - пообещали в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в поселке Таватуй на Среднем Урале, где жильцов аварийного дома не могут расселить с 2016 года.

Теги: СК, квартиры, грибок, Серов



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