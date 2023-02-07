Иностранный турпоток в Россию сократился в 25 раз

В 2022 году Россию с туристическими целями посетили всего 200 тыс. туристов, таковы данные Пограничной службы ФСБ РФ, на которые ссылается Ассоциация туроператоров России (АТОР). Это почти на 4,9 млн (или в 25,5 раза) меньше, чем в 2019-м году. Даже по сравнению с пандемийными 2020 и 2021 гг. 2022-й проигрывает.

Лидирует по числу въехавших в Россию туристов Германия. При этом эксперты рынка говорят, что часть таких поездок правильнее отнести к бизнесу или к поездкам с личными целями (например, к родственникам). Организованных же туристов из Германии почти не было. На втором месте Турция, на третьем – Иран. Также в ТОП-5 Казахстан и Куба.