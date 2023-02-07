07 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Leah Millis / Reuters

WP: Многие республиканцы в Конгрессе США выступают за передачу украинских территорий России

Многие представители Республиканской партии в конгрессе США выступили за то, чтобы Украина передала часть своих территорий российской стороне, пишет The Washington Post.

"Наиболее поразительным стало растущее желание республиканцев отдать часть Украины России ради окончания конфликта. Около половины из них выступили за такое решение", — сказано в опросе Института Гэллапа, на который ссылается издание.

По данным издания, более половины республиканцев также считают, что Вашингтон делает "слишком много" для Киева. По мнению конгрессменов, США должны прекратить финансировать украинскую армию, пишет РИА Новости.

Ранее издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что глава ЦРУ Уильям Бернс в середине января 2023 года якобы представил Украине и России мирный план. По данным издания, президент США Джо Байден направил директора ЦРУ в Киев и Москву со следующим предложением: передать российским властям около 20% территории Украины в обмен на мир. Но обе стороны отказались от подобных решений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал уткой данную публикацию.

Теги: республиканцы, украина, россия



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