В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей

Депутаты фракции "Справедливая Россия — за правду" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий закрепить отсрочку от мобилизации для отцов троих детей.

По закону, отсрочка предоставляется только отцам четырех детей. В октябре 2022 года Минобороны сообщило о решении предоставить отсрочку отцам троих детей, но позже сообщалось об отмене, а еще позже - что норма продолжает действовать. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина даже направила министру оборону Сергею Шойгу запрос за разъяснением ситуации.

Лидер фракции Сергей Миронов отмечает, что сейчас порядок предоставления отсрочки обеспечен внутренними документами Министерства обороны РФ, но это нужно закрепить на уровне федерального законодательства, так как в регионах постоянно происходят скандалы из-за мобилизации многодетных отцов.

"В обществе постоянно возникают опасения, что министерство в любой момент действующий порядок изменит и ситуация поменяется в худшую сторону. Я абсолютно убежден, что отсрочка от армии для многодетных отцов не повлияет на обороноспособность нашей страны. Предлагаю решить этот вопрос в самые короткие сроки", — написал Миронов.

В России более 2 млн многодетных семей, сообщили осенью в Минтруде. При этом численность мужчин 20-50 лет порядка 30 млн, то есть многодетные отцы составляют лишь около 7%.