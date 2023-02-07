07 Февраля 2023
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Фото: nation-news.ru/ скрин

Родина о них знает и помнит, несет и будет нести обязательства перед родственниками — Пригожин об участниках СВО

Все участники СВО в скором времени получат статус ветерана боевых действий. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Предприниматель ответил на запрос матери одного из погибших в СВО бойцов ЧВК «Вагнер». Женщина отметила, что представители частной военной компании и другие участники спецоперации на Украине имеют разные статусы. По этой причине «вагнеровцы» не могут получить льготы от государства.

Пригожин отметил, что каждый день для разрешения этого вопроса проводится большая работа. Страна не забудет о своих бойцах и их близких, добавил бизнесмен.

«И уже в ближайшее время все участники боевых действий, вне зависимости от того, являлись они военнослужащими или добровольцами, пришли они из мест лишения свободы или нет, будут получать статус ветерана боевых действий. Поэтому Родина о них знает и помнит, несет и будет нести обязательства перед родственниками», - процитировали Пригожина в пресс-службе компании «Конкорд».

Ранее к предпринимателю обратилась семья погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Виктора Ульяненко. Последний являлся уроженцем ЯНАО. Семья Ульяненко рассказала, что местные власти проигнорировали похороны бойца, из-за чего его отцу пришлось везти тело сына в собственном прицепе до кладбища.

Теги: евгений пригожин, сво, чвк вагнер, погибшие в сво



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