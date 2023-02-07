На Ямале после посадки у самолета авиакомпании "ЮТэйр" треснуло стекло в кабине пилотов

На Ямале после посадки у самолета авиакомпании "ЮТэйр" треснуло стекло в кабине пилотов. Информация об этом опубликована в telegram-канале "Aviaincident", передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 4 февраля, но известно о нем стало только сегодня. Самолет выполнял рейс UTR9708 Сабетта – Утренний.

"В аэропорту Утренний после посадки при заруливании на место стоянки произошло растрескивание обогреваемого стекла командира воздушного судна. Воздушное судно от полетов отстранено до устранения повреждения", - говорится в сообщении.

Перевозчик не прокомментировал ситуацию.