"Авторы фейка сами подписали себе приговор": Кадыров высказался о своей "поездке на Мальдивы"

Рамзан Кадыров отрицает, что находится на Мальдивах. "Это (про Мальдивы – прим. ред.) на самом деле было смешно услышать, поэтому настроение у нас теперь приподнятое на весь день", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы Чечни.

"Официально заявляю: на Мальдивах никогда не был, и даже не знаю, где они находятся. Не в наших правилах управлять регионом издалека. Авторы этого фейка сами подписали себе приговор: доверия к ним у аудитории теперь уже не будет", - добавил Кадыров.

Также он заявил, что у него нет самолетов и вертолетов, на которых он мог бы улететь на острова.