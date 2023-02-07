В Челябинске сотрудницу больницы осудят за взятку от матери пациента

В Челябинске 73-летнюю заведующую отделением больницы будут судить за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в период с июля по октябрь 2022 г. получила от местной жительницы взятку в 41 тыс. рублей за длительную госпитализацию в стационаре ее сына, страдающего психическим заболеванием.

Обвиняемая вину не признала. По ее словам, полученные деньги являются добровольным пожертвованием на нужды больницы.