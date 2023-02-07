В Сладковском районе открылась Маслянская участковая больница после капитального ремонта
В Сладковском районе открылась Маслянская участковая больница после капитального ремонта, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.
На ремонт объекта потрачено почти 50 миллионов рублей, еще на более 1,5 миллиона закуплено новое медицинское оборудование и мебель. Средства были выделены из бюджета Тюменской области в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Маслянская участковая больница обслуживает 1348 человек.
После ремонта здесь возобновил работу физиокабинет, оснащенный новыми физиотерапевтическими системами "Амплипульс 5" и "ИСКРА", аппаратами для электрофореза, аппаратом УВЧ. Также были закуплены новые аппараты ЭКГ, небулайзеры, отделение сестринского ухода оснащено новыми функциональными медицинскими кроватями.
Напомним, власти Тюменской области в прошлом году вложили более миллиарда рублей в региональную программу обеспечения доступности и качества первичной медпомощи. Особое внимание уделили селу.
Был проведен капитальный ремонт на 12 объектах здравоохранения. Обновлена материально-техническая база учреждений первичного звена здравоохранения. Закуплено 158 единиц медицинского оборудования и 101 санитарный автомобиль.