07 Февраля 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Сладковском районе открылась Маслянская участковая больница после капитального ремонта

В Сладковском районе открылась Маслянская участковая больница после капитального ремонта, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На ремонт объекта потрачено почти 50 миллионов рублей, еще на более 1,5 миллиона закуплено новое медицинское оборудование и мебель. Средства были выделены из бюджета Тюменской области в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Маслянская участковая больница обслуживает 1348 человек.

В Сладковском районе открылась Маслянская участковая больница(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

После ремонта здесь возобновил работу физиокабинет, оснащенный новыми физиотерапевтическими системами "Амплипульс 5" и "ИСКРА", аппаратами для электрофореза, аппаратом УВЧ. Также были закуплены новые аппараты ЭКГ, небулайзеры, отделение сестринского ухода оснащено новыми функциональными медицинскими кроватями.

Напомним, власти Тюменской области в прошлом году вложили более миллиарда рублей в региональную программу обеспечения доступности и качества первичной медпомощи. Особое внимание уделили селу.

Был проведен капитальный ремонт на 12 объектах здравоохранения. Обновлена материально-техническая база учреждений первичного звена здравоохранения. Закуплено 158 единиц медицинского оборудования и 101 санитарный автомобиль.

Теги: Маслянская участковая больница, капитальный ремонт, здравоохранение



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