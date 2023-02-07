Реконструкцией усадьбы Шумкова в Екатеринбурге занимаются скульпторы, работавшие в Доме Севастьянова

В компании "Атомстройкомплекс" рассказали о ходе работ по восстановлению памятника историко-культурного наследия – усадьбы Шумкова в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, после обновления в усадьбе откроется многофункциональный культурный центр, а сейчас там проходят внутренние отделочные работы. Она была построена в далеком 1840 году и стала одним из первых каменных зданий Екатеринбурга. Дом появился в эпоху классицизма и выполнен в имперском стиле, задача строителей – воссоздать торжественный интерьер XIX века.

Как отметили в "Атомстройкомплексе", над изготовлением лепнины работают одни из лучших в городе художников-скульпторов, которые, в том числе, участвовали в реконструкции Дома Севастьянова. Ажурные узоры из гипса воссоздают по специальному проекту, закончить работы планируется в конце февраля – начале марта.

На втором этаже комплекса отделочные работы уже полностью завершены. Там установлено оборудование медицинского центра.

Параллельно ведется работа над проектом реконструкции дома Шмидена – в нем планируется разместить выставочное пространство и творческие студии. По задумке, оба здания объединят крытой галереей.

Напомним, ранее глава "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев рассказал о реставрации дома Шмидена на улице Красноармейская. По его словам, впервые в Екатеринбурге исторический объект будет поднят на высоту в 1,2 метра.