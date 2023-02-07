07 Февраля 2023
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины/CC BY 4.0

Артестович: Итоги конфликта могут быть для Украины неприятными

Военный конфликт с Россией может завершиться для Украины не так, как там этого хотят, - "мы просто обалдеем". Об этом заявил бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович.
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По его словам, выход может быть "совсем не таким, как это нам казалось три месяца назад, после херсонской операции". У режима нет такого количества боевиков с натовским оружием. Он оценил потребности в 400 тыс. хорошо обученных и подготовленных боевиков.

"Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим. Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями", – сказал Арестович.

Он считает, что на Западе готовят размен, согласившись отдать часть территорий, которые в Киеве считают своими, так как не верят в способность Украины победить Россию.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также полагает, что США намерены заморозить военный конфликт по корейскому сценарию.

Замглавы Совебза РФ Дмитрий Медведев заявил, что надежда на то, что остатки Украины станут Южной Кореей, - это просто "хотелки" Киева. При этом сами эти разговоры он считает первым шагом к признанию сложившихся реалий.

Теги: Алексей Арестович, Украина



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