07 Февраля 2023
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Общество Украина
Фото:Накануне.RU

СБУ предъявила обвинение жене Медведчука в финансировании российских силовиков

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение жене Виктора Медведчука Оксане Марченко. Ее обвиняют в "финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата власти)". СБУ считает, что она причастна к схеме подпольного финансирования российских сил.
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В СБУ Марченко объявили реальной владелицей сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые "переводили миллионы" на счета Росгвардии и российской полиции в Крыму. Эти компании, якобы, платили за охрану недвижимости Медведчука на полуострове.

По этому обвинению фигурантам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также спецслужба обвиняет бизнес-структуру Марченко в пополнении российского бюджета путем уплаты налогов и сборов на сумму более 50 млн гривен (около 25 млн руб.).

В домах и квартира, а также офисах Марченко провели обыски.

Теги: сбу, оксана марченко, обвинение, виктор медведчук



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