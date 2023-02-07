СБУ предъявила обвинение жене Медведчука в финансировании российских силовиков

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение жене Виктора Медведчука Оксане Марченко. Ее обвиняют в "финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата власти)". СБУ считает, что она причастна к схеме подпольного финансирования российских сил.

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В СБУ Марченко объявили реальной владелицей сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые "переводили миллионы" на счета Росгвардии и российской полиции в Крыму. Эти компании, якобы, платили за охрану недвижимости Медведчука на полуострове.

По этому обвинению фигурантам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также спецслужба обвиняет бизнес-структуру Марченко в пополнении российского бюджета путем уплаты налогов и сборов на сумму более 50 млн гривен (около 25 млн руб.).

В домах и квартира, а также офисах Марченко провели обыски.