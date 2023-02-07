На нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области тушат пожар

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Кстово в Нижегородской области. О пострадавших информации не поступало.

Прокуратура региона организовала проверку по факту возгорания на промышленном предприятии, сообщили в пресс-службе ведомства.

На место для координации действий аварийных служб и контроля за ликвидацией последствий происшествия выехали работники Кстовской городской прокуратуры.

Напомним, полтора месяца понадобилось для возобновления в полном объеме работы Новошахтинского НПЗ, атакованного в июне прошлого года украинскими беспилотниками.