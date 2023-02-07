Разговоры про "корейский сценарий" для Украины – просто хотелки, - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что "разговоры про "корейский сценарий" для Украины – просто хотелки".

"Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня республики Корея. И ещё как бы остаётся некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более. Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием, пишет Медведев, уточняя, что примечательно здесь другое.

"В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае, раздел на части. А, по сути, первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий", - подытожил Медведев.