07 Февраля 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Разговоры про "корейский сценарий" для Украины – просто хотелки, - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что "разговоры про "корейский сценарий" для Украины – просто хотелки".

"Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня республики Корея. И ещё как бы остаётся некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более. Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием, пишет Медведев, уточняя, что примечательно здесь другое.

"В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае, раздел на части. А, по сути, первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий", - подытожил Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, Украина, Южная Корея



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