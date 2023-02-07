07 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Алексей Вихарев

Роспотребнадзор: В Железнодорожном районе Екатеринбурга выявили случаи заболевания корью

В Екатеринбурге выявили сразу три случая заболевания корью. Семья, чьи дети оказались зараженными, проживает в Железнодорожном районе - первый заболевший недавно приехал из Таджикистана. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, один диагноз уже подтвержден лабораторно, еще два остаются в работе.

"Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией", - сообщает пресс-служба.

Сотрудники Роспотребнадзора и медработники уже развернули весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Дети были оперативно изолированы от сверстников и госпитализированы. Контактные члены семьи, которые также не имеют иммунитета к кори, отстранены от посещения школы. По эпидемическим показаниям организовано проведение вакцинации против кори по месту жительства и учебы заболевших. Эпидрасследование продолжается.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что надежной защитой от кори является вакцинация в два этапа: в 1 год и в 6 лет. Взрослые также подлежат 2-кратной вакцинации с интервалом в полгода.

Теги: Роспотребнадзор, Железнодорожный район, Екатеринбург, корь



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